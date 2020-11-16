"Лебеди из северной части Западной Сибири прилетают в заказник "Лебединый" в Советском районе. Сейчас на озере Светлом можно увидеть уже более трехсот птиц. Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата", — говорится в сообщении.

В заказник птицы прилетают в ноябре и разлетаются по окрестным водоемам. По мере их замерзания лебеди концентрируются на озере Светлом, температура воды которого зимой составляет 4-6 градусов.

"Улетают они в первой декаде апреля. Также на озерах остаются зимовать более двух тысяч диких уток. Охраной и подкормкой водоплавающих птиц зимой занимаются специалисты краевого учреждения "Алтайприрода"", — подчеркивается в пресс-релизе.

В Алтайском крае с 1973 года функционирует заказник "Лебединый". Озеро Светлое не замерзает зимой из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме, егеря подкармливают птиц. На озере есть смотровая площадка, куда уже несколько лет организованными группами возят туристов полюбоваться на необычное зрелище — белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в Алтайском крае впервые провели праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.