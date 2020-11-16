"В Железноводске принимают отдыхающих 23 санатория. Здравницы подготовились к ожидающемуся росту количества отдыхающих в зимний сезон и предлагают комплексные программы оздоровления с направлениями, которые наиболее необходимы сейчас в условиях пандемии, в том числе направленные на повышение иммунитета, а также восстановления после COVID-19", — сказал министр.

По его словам, здравницы постоянно обновляют оборудование, применяя как классические методы курортного лечения, так и новые методики оздоровления. В программы входят ванны с минеральной водой, спа-процедуры, купание в итальянских термах, диетотерапия, детокс, скандинавская ходьба. Есть специальные варианты для детского отдыха.

Лечебно-оздоровительный вид туризма является одним из самых перспективных в регионе. Всего на Ставрополье 124 санаторно-курортных учреждения более чем на 32 тыс. мест, их перечень есть, в том числе на официальном сайте Минтуризма края.

"По своим природно-лечебным ресурсам регион Кавминвод не имеет аналога на Евро-Азиатском континенте. Даже климат здесь с высокими оздоровительными свойствами. В здравницах Железноводска успешно помогают тем, кого беспокоят заболевания органов пищеварения и дыхания, почек, нарушений обмена веществ", — отметил собеседник агентства.

Повышения цен на услуги отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях края не произошло, подчеркнул министр.

"Железноводск утопает в лесах и зелени, расположен на высоте более полукилометра над уровнем моря. Даже просто гуляя по паркам и улицам города и вдыхая чистейший воздух, вы станете спокойнее и счастливее", подчеркнул он.

Ряд здравниц имеет собственные парки, бюветы с минеральной водой, а также предлагают широкие возможности для отдыха и развлечений.

"Туристская инфраструктура курорта с каждым годом совершенствуется. Прогулка по Железноводскому курортном парку, являющемуся визитной карточкой города и

единственным на Кавминводах парком естественного происхождения, большая часть которого входит в Бешатугорский заказник, может удивить тех, кто давно не был на курорте. За последние годы здесь произошли большие перемены — отремонтированы самая длинная на Юге России Каскадная лестница, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, фонтаны", — уточнил министр.

В парке находятся несколько источников минеральной воды, в том числе Славяновский, Смирновский, расположен ряд санаториев, а также терренкуры протяженностью около 30 км. На Каскадной лестнице есть единственный в мире литературный бювет-книга со скважиной источника N56 с минеральной водой ессентукского типа. На каждую из его сторон нанесены отрывки из произведений Лермонтова.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".