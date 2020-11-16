"В России и по всему миру сейчас приобретают актуальность быстровозводимые глэмпинг-отели для комфортного пребывания туристов в горах, в дикой природе. И летними, и зимними маршрутами раньше ходили в кедах на босу ногу, спали в палатках, на ковриках, но если идти в ногу со временем, то сейчас ставка делается на комфорт, чтобы, например, человек офиса отдыхал на природе с удобствами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, первый на Приполярном Урале глэмпинг-отель появится в труднодоступной местности, куда добраться можно только на вертолете, у подножья самой высокой горы Уральского хребта — горы Народной.

"У нас есть определенный стандартный проект глэмпинг-отеля. Он выглядит как быстровозводимые шатры из металлоконструкций на подиуме. Будет основной шатер — это столовая, где будет интернет, и четыре шатра, где могут разместиться 3-5 человек. При необходимости можно будет расширить отель, а если в этом месте он не будет пользоваться популярностью, то конструкции можно будет перевезти на другое место", — рассказал Свитов.

Он добавил, что глэмпинг-отель начнут организовывать в 2021 году.

"В июне 2021 года, когда сойдет снег, начнем завозить материалы. Нам сейчас самое главное — продумать логистику, маршруты доставки, потому что добраться туда можно только на вертолете. Часть материалов, например, стулья, посуду, можно будет завозить в процессе приемки туристов. А первых туристов планируем принять в конце июля — начале августа 2021 года", — рассказал собеседник агентства, добавив, что самое сложное — это обеспечить отель водой и электричеством.

Свитов отметил, что в отеле будет находиться шеф-повар, фельдшер и гид. Туристов в отель завозить планируется на неделю — с пятницы по пятницу.

Стоимость проекта, по его словам, составляет 8 млн рублей, в том числе 3 млн рублей — это выигранный грант от Ростуризма.

Гора Народная — наивысшая вершина Урала. Высота над уровнем моря 1895 метров. Гора расположена на Приполярном Урале на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, высшая точка смещена на полкилометра от границы в сторону Ханты-Мансийского автономного округа.