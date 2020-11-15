"Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат", — сообщили в пресс-службе Минтранса журналистам.

"В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию. Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько", — сообщили в ведомстве.

Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября, на этом посту он сменил Евгения Дитриха. Савельеву 66 лет.