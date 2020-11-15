Согласно материалам закупки, услуги должны оказываться с 1 марта 2021 по 28 февраля 2024 гг. Максимальная стоимость договора — 1,127 млрд руб. с НДС.

У "Победы" сейчас 34 самолета, все они семейства Boeing 737 NG. Их техобслуживание проводится во "Внуково".

В "Шереметьево" базируется материнская компания "Победы" — "Аэрофлот". Со следующего года, как ожидается, "Аэрофлот" начнет передавать свои NG в парк "Победы". Речь идет о 50 самолетах, их поставка займет предположительно 2-3 года. При этом ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев (с ноября этого года — министр транспорта РФ) заявлял, что "Победа" может начать полеты из "Шереметьево" для развития код-шеринга с нацперевозчиком.

Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков в недавнем интервью "Ведомостям" заявил, что имеющиеся 34 самолета точно останутся во "Внуково", но решение, где базировать 50 NG от "Аэрофлота" — во "Внуково" или "Шереметьево" — еще не принято. Это, по его словам, будет зависеть от размера аэропортовых тарифов и того, смогут ли аэропорты обеспечить стандарты обслуживания рейсов "Победы".

"Их (стандартов — ИФ) много, в том числе разворот судна за 25 минут. Время руления при вылете и прилете. Это же тоже деньги, пять минут руления или 15 — большая разница. Во "Внуково" нас вообще все устраивает", — говорил Калмыков.