"Для расширения транспортной доступности и развития туристических возможностей городов Золотого кольца России холдинг "РЖД" запускает "Новогодний экспресс" Санкт-Петербург — Ярославль, сформированный из десяти двухэтажных купейных вагонов", — говорится в сообщении.

Поезд N153/154 формирования АО "ФПК" будет курсировать ежедневно с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 13:15, прибывать в Ярославль в 22:05, время в пути составит 8 часов 50 минут. Время отправления из Ярославля — 14:25, прибытие в Санкт-Петербург в 23:02, время в пути — 8 часов 37 минут.

Предусмотрены остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск.