"Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран — решение о возобновлении авиасообщения на паритетной основе принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские острова по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю.

"Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности", — отмечается в сообщении.

Кроме того, решено увеличить количество рейсов в Казахстан (по маршруту Москва — Нур-Султан до трех рейсов в неделю и по маршруту Москва — Алма-Ата до двух рейсов в неделю), Объединенные Арабские Эмираты (до семи рейсов в неделю с учетом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику), на Кубу (до четырех рейсов в неделю) и Мальдивы (до восьми рейсов в неделю).