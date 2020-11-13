"В ходе реставрации были восстановлены фасад, крыльцо и кровля колокольни, отремонтирована площадка для звонарей, оконные и дверные проемы, интерьеры внутренних помещений", — говорится в сообщении.

На реставрацию власти региона выделили из бюджета более 15 млн рублей. Работы на звоннице начались в апреле этого года.

Трехъярусное пятишатровое здание звонницы новгородского типа с декором, созданным под влиянием московской архитектурной школы, было построено в 1600 году. В двух нижних ярусах находятся кельи и хозяйственные помещения, на третьем, открытом, ярусе — звоны.

В начале XIX веке пятишатровое завершение было заменено на три шпиля. В конце XX века звонницу вновь сделали пятишатровой.

Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь — памятник архитектуры федерального значения. Обитель была основана в 1560 году.