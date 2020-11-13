Власти Испании объявили, что с 23 ноября в стране будет действовать требование о проведенном не ранее, чем за 72 часа до вылета ПЦР-тесте на коронавирус. В том числе, для российских граждан. В посольстве подчеркивают, что это требование вводится в дополнение к уже действующим для иностранцев ограничениям.

"Для граждан и резидентов других стран, в том числе России, продолжают действовать правила, в соответствии с которыми въезд возможен только при наличии документально подтвержденных оснований (граждане, имеющие ВНЖ в Испании, странах ЕС и Шенгенского соглашения; владельцы национальных (резидентских) виз, студенты, граждане, следующие по семейным обстоятельствам (факт должен быть подтвержден документально), лица, въезжающие по гуманитарным или форс-мажорным причинам (факт должен быть подтвержден документально)", — говорится в сообщении российской дипмиссии на ее странице в Facebook.

Также в страну могут въехать медицинские работники, высококвалифицированные специалисты, спортсмены-участники соревнований на высоком уровне, члены экипажей, дипломаты, военные, следующие к месту выполнения своих служебных обязанностей.

Российские дипломаты напоминают, что на борту самолета необходимо заполнить специальный формуляр и подтвердить, что в случае появления симптомов респираторной инфекции гражданин обязуется соблюдать режим самоизоляции и сообщит по телефону о болезни компетентным медицинским организациям.

Испания 21 июня открыла границы для стран ЕС, Шенгенской зоны, Андорры, Ватикана, Монако и Сан-Марино, с 1 июля – для Португалии и стран «зеленого» списка, рекомендованного Советом ЕС Как подчеркивается в сообщении посольства, Россия в него не входит.