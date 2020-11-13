"Мы разрабатываем концепцию архитектурного облика Домбая. Уже есть предварительные эскизы того, как будут выглядеть гостиницы. Они должны визуально вписываться в горный ландшафт, а отделка может быть сделана с использованием камня и дерева", — сказал Дотдаев.

Кроме внешнего облика объектов гостиничной инфраструктуры, концепция предполагает комплекс решений, в том числе расчет необходимых территорий под прилегающую к объектам дворовую зону.

По мнению и.о. мэра Карачаевского городского округа, централизованное и продуманное развитие Домбая будет способствовать увеличению туристического потока.