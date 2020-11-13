"Пока оттока (туристов — ИФ) нет. Отказа от броней не наблюдается, но если будут вводиться ограничения, естественно, люди будут отказываться от броней. На сегодня на новогодние праздники забронировано около 90% номерного фонда", — сказал Ермак.

По его словам, недавняя статистика и исследования АТОР говорят, что "мы одно из самых популярных направлений. По-моему, мы на четвертом месте по брони, учитывая, что номерной фонд у нас гораздо меньше, чем, например, в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге".

Министр отметил, что люди принимают решение об отдыхе в новогодние праздники на основе сегодняшней ситуации в регионе по коронавирусу. "И в настоящее время существующие ограничения не фатальные, поэтому мы говорим — приезжайте к нам", — добавил Ермак.

В целях привлечения туристов из других регионов России областной Минтуризма запустил несколько специальных проектов помимо кэшбека. Уже действует проект "Два плюс один", когда приезжему дарят дополнительный день, если он приехал на две ночи. С 16 ноября начнёт действовать "Удалёнка на Балтике", когда турист получит специальные тарифы, если приезжает на 30 дней и больше, пояснил министр.

Как сообщалось, в Калининградской области туристический поток по итогам года оценивают в 1,2 млн человек. В 2019 году в регион приехало 1 млн 740 тыс. туристов. Ожидалось, что в 2020 году их число составит более 2 млн человек.