"Хургаду и Шарм-эль-Шейх с июля посетили около 430 тыс. иностранных туристов. У нас есть туристы, которые едут в Каир, другие – в Александрию, Луксор и Асуан. Но большинство летит напрямую на курорты Красного моря. Если сравнить нынешний показатель с ноябрем 2019 года, мы увидим, что обслуживаем 10% от прежнего количества туристов", — цитирует издание выступление чиновника на онлайн-конференции, посвященной экономике Египта.

По его словам, отрицательных отзывов или недовольства у тех туристов, которые посетили Египет, не было. Также их не было у стран, которые разрешили поездки своих граждан в страну.

"Опыт возобновления туризма у Египта был очень успешным", — подчеркнул он.

Египет приостановил международное авиасообщение во всех аэропортах 19 марта. На первом этапе рейсы были возобновлены 1 июля в три провинции – Красное море, Южный Синай и Матрух. В начале сентября начали принимать туристов Луксор и Асуан.

По словам Аль-Анани, 60% отелей страны получили сертификаты здоровья и безопасности, выполнив правила, установленные министерством туризма и древностей. Эти правила разрабатывались в соответствии с требованиями Минздрава Египта и ВОЗ. Только получив такой сертификат, отель может начать работу.

В сентябре между Россией и Египтом возобновлено авиасообщение. Рейсы выполняются только в Каир на регулярной основе. Чартерные программы на курорты Египта не выполняются пять лет – после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

В 2019 году Египет принял 13 млн иностранных туристов.