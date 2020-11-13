"На Домбае строительство зачастую ведется хаотично, многие строят, не считаясь с установленными нормами и требованиями, не учитывая инфраструктуру курорта. Мы сейчас приостановим выдачу разрешений, приведем в порядок уже застроенные территории, решим вопрос с незавершенными объектами", — сказал Дотдаев.
Он отметил, что подобная застройка серьезно затрудняет развитие инфраструктуры курортной зоны и строительство коммуникаций.
По словам градоначальника, ограничительные меры могут продлиться в среднем около двух лет.
При этом и.о.мэра подчеркнул, что ограничения на выдачу разрешений не коснуться возведения современных инфраструктурных объектов и объектов сервиса.
Кроме того, власти Карачаевского ГО намерены заняться налоговой базой и ужесточить контроль за выплатой арендных платежей за землю.
Дотдаев подчеркнул, что проводимая работа не помешает туристической деятельности курорта Домбай, туристы смогут, как и раньше приезжать и отдыхать на курорте.