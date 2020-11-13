"В 2021 году на базе двух объектов культурного наследия — лазарета и родильного приюта — будут созданы музеи. Они станут частью федерального проекта "Императорский маршрут" и будут доступны всем, кто интересуется историей страны и созидательных дел императорской семьи", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в здании лазарета выполнено укрепление и восстановление фундамента. Материал фасада направлен в столярный цех на реставрацию, ведется дефектовка внутренней обшивки с сохранением культурного слоя, недостающие деревянные элементы восстанавливаются идентично существующим образцам. Здание готовят к подъему над землей на новую высотную отметку.

В 2019 году Федеральное агентство по туризму, Московская область и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество подписали трехстороннее соглашение о развитии и продвижении "Императорского маршрута" в Подмосковье.

От региона в новый туристический маршрут планируется включить музей-заповедник "Архангельское", Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и другие объекты, связанные с историей династии Романовых.