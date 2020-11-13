В настоящее время КНЦ продолжает работу над проектированием природного парка на территории Териберки. Ученые подсчитали, что с учетом экологических аспектов предельная емкость села определена на уровне 50 тыс. туристов в год.

"Этот показатель будет достигнут очень скоро, он уже почти достигнут. По данным, которые мы имеем, турпоток в Териберку уже составляет более 40 тыс. человек при условии, что местное население насчитывает меньше 700 человек", — сказал Боровичев.

С начала сентября КНЦ РАН проводило социологические опросы местного населения, опрашивая в том числе тех, кто не занят в сфере туризма. В результате ученые определили три основных позиции жителей Териберки: местное население негативно настроено по отношению к туристам; они переживают за сохранение уникальной северной природы и выступают за контроль турпотока; поступающие от туристической деятельности налоги должны поступать в бюджет села на его развитие, а не района и области.

"Мы говорим о том, что необходима разъяснительная работа для всех сторон, и нужно работать над тем, чтобы продлить срок пребывания туристов в Териберке, чтобы они были здесь не одним днем, а с ночевками, увеличивали свой чек", — отметил Боровичев.

Зампредседателя КНЦ РАН добавил, что сейчас ученые изучают вопросы землепользования, чтобы определить земельные участки, принадлежащие Минобороны России, а также заканчивают работу по определению краснокнижных видов, которые обитают на территории будущего природного парка. Уже известно, что в Териберке есть исторические места гнездования кречета, орлана-белохвоста и сапсана, здесь произрастают родиола розовая, валерьяна бузинолистная, гроздовник многораздельный, редкий гриб клавикорона тисовая, занесенные в Красную книгу мхи и лишайники.

"Итогом нашей работы станет КЭО — комплексное экологическое обследование, которое мы передадим заказчику в лице Всемирного фонда дикой природы (WWF), а они — комитету по туризму Мурманской области. На этом работа не будет прекращена, весной 2021 года пройдут общественные обсуждения проекта будущего природного парка в Териберке", — добавил Боровичев.

Как сообщалось, учёные Кольского научного центра РАН ведут проектирование природного парка на территории Териберки. Предполагается, что в Особую охраняемую природную территорию (ООПТ) войдут два кластера — Териберка и губа Воронья. Осенью начались полевые исследования в селе с обследованием флоры и фауны, анкетированием местного населения. Предполагается, что проектирование природного парка будет завершено в феврале 2021 года.

Ранее Боровичев сообщал журналистам, что вследствие антропогенной нагрузки в Териберке уже зафиксировано снижение количества краснокнижных растений и мхов, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа. При этом при проектировании парка учёные не хотят вводить много запретительных мер, а хотят создать ряд регулирующих правил, чтобы туристы и впредь могли ехать Териберку, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан, но уже без вреда для природы.

12 июня власти Мурманской области объявили, что к лету 2021 года совместно с экологами намерены создать ООПТ в поморском селе Териберка.

К работе над созданием природного парка подключены областная дирекция ООПТ, WWF, а также комитет по туризму и министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

По подсчётам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" в это место на побережье Баренцева моря одномоментно собираются около 5 тыс. туристов (в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии — ИФ).

Средний чек иностранного туриста, который приезжает в Териберку, составляет 13 тыс. рублей в сутки, российского туриста — 5 тыс. рублей.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, развивались судоремонтные мастерские.

В 2000-х планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в Териберке проживали 1025 человек.