Помощь размером от 149 тыс. до 2 млн рублей получили 20 предприятий малого и среднего предпринимательства, пострадавших от введенных из-за коронавируса ограничений.

"Наши объекты санаторно-курортной отрасли продолжают работать в условиях ограничений. Впереди зимний сезон, и сейчас главная задача, чтобы все выполняли стратегически важные рекомендации Роспотребнадзора и те рекомендации, которые прописаны в рамках оперативного штаба и штаба по коронавирусу губернатора Краснодарского края. Это будет делаться комплексно, организованно, чтобы всем категориям туристов было комфортно находиться на территории нашего города", — цитирует пресс-служба администрации Сочи мэра Алексея Копайгородского.

По его словам, муниципалитет также пошел навстречу малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Более десятка объектов малого и среднего бизнеса курорта получили отсрочку по арендным платежам.