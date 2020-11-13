Положения документа касаются только ситуаций, когда у одного туроператора, прекратившего деятельность, заключено "более одного договора страхования" его ответственности или "более одного договора предоставления банковской гарантии". Ситуация взаимодействия между несколькими гарантами ответственности туроператора и порядок их работы с клиентами турфирм ранее не были определены.

Согласно постановлению, выплата страхового возмещения по договору страхования или выплата денежных суммы по банковской гарантии "осуществляется на основании письменного требования о выплате, предъявленного туристом или его законным представителем" на основании закона "Об основах туристской деятельности в РФ".

Если же гарантов оказалось несколько, заявитель может предъявить письменное требование о выплате к любому гаранту туроператора, но в переделах размера финобеспечения по заключенному с туроператором договору.

Если туроператором заключено более одного договора или у него несколько банковских гарантий, организации-гаранты вправе заключить соглашение, которое устанавливает права и обязанности каждой из них. В том числе "по взаимодействию при рассмотрении требования о выплате", по обмену информацией "о предъявленных требованиях" клиентов, кроме того, гаранты могут взаимодействовать "при оформлении документов на выплату". Кроме того, они могут распределить обязанности по осуществлению выплат, установить их очередность.

Если требование о выплате не удовлетворено или удовлетворено частично одним гарантом, к которому направлено обращение туриста, "заявитель вправе обратиться с письменным требованием о выплате к другим организациям", гарантировавшим ответственность конкретного туроператора по договору финансового обеспечения его обязательств.