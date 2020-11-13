Объем пассажирских перевозок в октябре рухнул на 98,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе компании. Входящие в группу Cathay Pacific и Cathay Dragon (деятельность которой была прекращена 21 октября 2020 года) в прошлом месяце перевезли 38,541 тыс. пассажиров.

В январе-октябре количество пассажиров упало на 84,6% по сравнению с аналогичным период прошлого года, составив 4,5 млн пассажиров.

Загруженность рейсов в прошлом месяце сократилась до 18,2%, что на 59,3 процентного пункта (п.п.) меньше, чем годом ранее. При этом перевозочные мощности (располагаемые пассажиро-километры) уменьшились на 91,6%. Выручка в расчете на единицу воздушной перевозки (перемещение каждого доступного пассажирского кресла на расстояние 1 км) упала на 98%.

Объем грузоперевозок в октябре снизился на 37,6% и составил 114,346 тыс. тонн. В то же время загруженность выросла на 10,4 п.п. — до 78,3%.

"Впервые с мая мы зафиксировали падение мощностей в помесячном выражении после и без того очень трудного лета", — заявил главный коммерческий директор Cathay Pacific Рональд Лэм. По его словам, компания в прошлом месяце поддерживала лишь 8,4% запланированных мощностей по сравнению примерно с 9% в сентябре.

"Мы по-прежнему находимся в крайне динамичной ситуации, и общее восстановление, как ожидается, будет медленным", — сказал Лэм, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Cathay Pacific ожидает, что перевозочные мощности в первом полугодии 2021 года составят менее 25% от прошлогоднего уровня, а по итогам всего года — менее 50%.