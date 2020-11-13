"Учитывая эпидемиологическую обстановку, форум состоится в гибридном формате, когда основная часть активностей перейдет в онлайн. Крым, как один из лидеров туристических регионов страны, традиционно объединит участников со всей России, в том числе поделившись своими инструментами и опытом работы в новых условиях", — сказали в министерстве.

Участники форума обсудят развитие внутреннего туризма в условиях коронавируса, обеспечение безопасности отдыха и другие современные вызовы.

"Спикеры затронут темы антикризисной трансформации отрасли — распределение рисков, обновление законодательства, принципы коммуникации нового времени и мировые тенденции, а также представят конкретный сценарий развития туристической санаторно-курортной отрасли в регионах РФ и возникшие преимущества у юга России", — отметили в пресс-службе.

Живые встречи форума пройдут в Алуште, также они будут транслироваться онлайн. Открыта регистрация участников. Организатор — Минкурортов Крыма при поддержке Ростуризма.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать запреты: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. В октябре часть ограничений вернули — предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.