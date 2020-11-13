"Более 65% туристов прибывают в Великий Устюг именно железнодорожным транспортом, поэтому мы уделяем развитию этого направления самое пристальное внимание. Наша совместная задача – наладить эффективное железнодорожное сообщение с крупными мегаполисами страны, чтобы обеспечить качественным туристическим продуктом как можно больше россиян", — цитирует пресс-служба РЖД губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

В рамках развития туризма в регионе РЖД в ближайшее время запустят в Великий Устюг поезда выходного дня.

"Руководство АО "Дед Мороз" разработало целый пакет предложений для потенциальных туристов из крупных городов, которые не ограничиваются новогодними праздниками и новогодней тематикой. Туроператоры уже проявили интерес к подобному формату и запустят первые поезда уже в ближайшее время: 5, 12 и 26 декабря. Если интерес гостей будет стабильно высоким, поезда и туры выходного дня станут регулярными", — сообщили в пресс-службе.

Также в этом году из Москвы и Санкт-Петербурга планируется запустить экспериментальные круизные туры по кольцевому маршруту с остановками сразу в нескольких городах Русского Севера, включая Великий Устюг.

"Внутрироссийский железнодорожный туризм становится все более популярным у россиян. Великий Устюг — одна из главных туристических жемчужин Вологодчины и всего Русского Севера. Ежегодно его посещают более 300 тыс. туристов, треть из которых прибывает в высокий зимний сезон", — отметил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Он напомнил, что в конце декабря – начале января туристы со всей России стремятся попасть в вотчину Деда Мороза. Поэтому в период новогодних и рождественских праздничных дней планируется назначить 19 туристических поездов, 9 из которых прибудут непосредственно в Великий Устюг, еще 10 – в соседний город Котлас Архангельской области.