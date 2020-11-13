"Мы отмечаем приток туристов. На этом сказывается и снятие ограничительных мер, и федеральные инструменты поддержки внутреннего туризма. Мы способны увеличить турпоток в наш регион к 2025 году минимум на 25%", — сказал Бабушкин.

Он отметил, что в регион приезжают любители активного отдыха на Волге.

"Мы хотим, чтобы они приезжали в Астрахань снова, рекомендовали нашу область для посещения друзьям и знакомым. Сегодня на достижение этой цели направлены серьезные ресурсы. Мы активно работаем над мастер-планом Астраханской агломерации, который позволит сделать город более удобным для жителей и гостей", — добавил астраханский губернатор.

Бабушкин также сообщил, что в начале октября эту идею власти региона представили на выставке международной архитектуры и дизайна "АРХ Москва".