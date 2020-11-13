Полеты будут выполняться из "Внуково" на самолетах Boeing 777-300ER один раз в неделю.

Билеты будут продаваться отдельно и в составе турпакета.

Как отмечает компания, на Мальдивах действует "сложная система контроля за эпидемиологической обстановкой".

"Туристам из России необходимо иметь при себе справку на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста. Тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета. Кроме того, перед путешествием необходимо заполнить специальную форму на сайте миграционной службы Мальдив, а также скачать мобильное приложение. Подробнее о правилах посещения Мальдив можно узнать у своего турагента или на сайте туроператора", — говорится в сообщении.

РФ разрешила возобновить регулярные рейсы на Мальдивы в начале сентября. Запустил полеты по этому направлению "Аэрофлот".