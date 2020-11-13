Как сообщает портал Travel Off Path, граждане всех стран мира, независимо от эпидемиологической обстановки, теперь могут претендовать на визы типа TR при желании посетить Таиланд. Они выдаются на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Чтобы получить визу, необходимо подтвердить наличие на банковском счете эквивалента суммы в 500 тыс. бат (около 1,3 млн рублей). Также понадобится страховка на сумму не менее $100 тысяч на весь срок пребывания в Таиланде, она должна покрывать расходы на лечение COVID-19.

Стоимость визы составит 30-40 евро.

По прибытии в Таиланд всем иностранцам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, после чего сдать анализ повторно в аэропорту. Затем необходимо отправиться на 14-дневный карантин.

Россиянам и жителям большинства стран мира по-прежнему недоступны долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней, поскольку они действуют только для государств с низким уровнем риска по COVID-19. Среди таких стран Китай, Южная Корея, Сингапур, Вьетнам, Австралия, Финляндия, Эстония, Казахстан и некоторые другие.

По состоянию на 13 ноября в Таиланде зарегистрировано 3 852 случаев коронавируса, скончались 60 человек. Это один из самых низких показателей в мире.