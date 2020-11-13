Полеты будут выполняться один раз в неделю, сообщил перевозчик.

О каком виде рейсов идет речь — регулярных или чартерных, в сообщении не уточняется. О возобновлении регулярных авиаперевозок в Армению правительство РФ пока не объявляло.

В марте на фоне пандемии COVID-19 РФ приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только так называемые вывозные рейсы — для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на их родину.

В сентябре РФ отменила вывозные рейсы, а вместо них разрешила "Аэрофлоту" выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж. В конце октября такие рейсы с частотой раз в неделю были разрешены и для других перевозчиков. Для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С 28 ноября "Победа" запускает рейсы в Тиват (Черногория), с 4 декабря — в Ларнаку (Кипр), сообщили в компании. Полеты будут выполняться также раз в неделю. Регулярные рейсы из РФ в эти страны пока не возобновлялись.