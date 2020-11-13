Как сообщалось, в Краснодарском крае запретили проведение новогодних банкетов, дискотек и праздников из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. За нарушение режима повышенной готовности предпринимателям грозят штрафы до 300 тыс. рублей.

"Отельеры региона готовятся к корректировке программ. В то же время туристы пока не отменяют своих новогодних планов, хотя у части клиентов аннуляции возможны", — сказали в АТОР.

Там отметили, что практически в каждом отеле Сочи была запланирована своя, иногда уникальная новогодняя программа – вечеринки в стиле кинопремии "Оскар", танцевально-акробатические, гастрономические шоу, выступления звезд российской эстрады.

"Новогодние праздники в Сочи очень востребованы у россиян, на горнолыжных курортах уже нет мест, очень активно заполняются и отели побережья на Новый год. Туристы, которые выбирают новогодние даты и непосредственно празднование Нового года в объектах размещения, в 80% случаев бронируют новогодние банкеты и мероприятия", — сообщили в ассоциации.

В АТОР отметили, что туроператоров обеспокоила новость об усилении ограничений на Кубани, но панических настроений на рынке нет.

"Туристы пока не аннулируют брони, и вряд ли массово будут делать это в дальнейшем. Еще на этапе покупки тура их предупреждали о том, что могут произойти изменения, все относились с пониманием", — сказали в ассоциации.

Там уточнили, что соотношение тех, кто едет в Сочи именно на празднование Нового года и тех, кто приезжает на отдых в первых числах января, примерно равное – 50 на 50. "Для горнолыжников празднование Нового года вторично. А вот представители премиальной аудитории, которым были важны новогодние банкеты с масштабной шоу-программой, возможно откажутся от своих планов", — отметили в АТОР.

В ассоциации добавили, что объекты размещения Краснодарского края взяли паузу до понедельника, чтобы сообщить о корректировке программ в связи со сложившимися обстоятельствами. Возможно, часть из них будет перенесена на улицу с учетом соблюдения социальной дистанции. В свою очередь туроператоры ждут разъяснений, чтобы скорректировать свои предложения и подстроиться под требования.