"В целом мы готовы к приему туристов. Объекты размещения приняты без замечаний комиссией, в которую вошли представители управления Роспотребнадзора, пожарного надзора и администрации района. На входах измеряют температуру, в объектах установлены рециркуляторы воздуха, приготовлены средства для гигиены рук. Сокращены места в кафе согласно нормативам, нанесена разметка на полу", — цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Дед Мороз" Ирину Курину.

По ее словам, гостям предлагают как одноразовые маски, так и многоразовые, пошитые цехом "Дома моды Деда Мороза". К новогоднему сезону приготовлены 12 новых программ.

При этом, как отмечают в правительстве Вологодской области, в целях санитарного благополучия на вотчине отказались от больших сборных туров. Все мероприятия рассчитаны на отдельные небольшие группы, например, семьи, или индивидуальных туристов. Чтобы разделить потоки посетителей, гостям предлагают пройти экскурсию в виде квеста.

18 ноября в вотчине собираются отметить День рождения Деда Мороза. Кульминацией праздника станет зажжение волшебником огней на первой новогодней ёлке страны в Великом Устюге.

Объекты вотчины Деда Мороза в Великом Устюге переданы АО "Дед Мороз". Учредитель АО — правительство Вологодской области. Вотчина — популярный у туристов объект, созданный в рамках проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза". Ежегодно его посещают около 300 тыс. гостей, особенно популярна вотчина у семей с детьми. В комплекс входят дом и зоосад Деда Мороза, Тропа сказок и другие объекты, гостиница, коттеджи, кафе, магазины.