"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в музее отныне запрещены экскурсии для групп более пяти человек и мероприятия с участием более 50 человек, отменены торжественные открытия выставок, а концерты, мастер-классы и тематические программы будут проводиться, если помещения будут заполнены не более чем на 50%", — говорится в сообщении.

Посетители объектов ГМЗ должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 м. "Мероприятия на открытом воздухе проводятся для любого числа участников", — отметили в музее.

Ранее сообщалось, что объекты ГМЗ из-за коронавируса полностью прекращали работу со средины марта до средины июня, после чего они открылись для экскурсантов.