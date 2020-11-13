"Начиная с 23 ноября путешественникам из стран с высоким уровнем риска понадобятся отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус для въезда в Испанию, сделанные в течение 72 часов. Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию "высокого риска", основан на директивах ЕС и настолько низок, что фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами", — пишет портал.



Сейчас в "красную" категорию стран включены государства, где уровень заражения составляет более 150 случаев на 100 тыс. человек за последние 14 дней, а также страны, где общее число инфицированных за последние 14 дней равно или больше 50, но число положительных тестов на COVID-19 составляет 4% и более.



Помимо стран ЕС, Великобритании и Швейцарии в эту категорию попадают Россия, Украина, Грузия, Армения, США и другие государства.



На данный момент отрицательные тесты для въезда в Испанию не понадобятся только путешественникам из Финляндии, некоторых регионов Норвегии и Греции, а также прибывающим с Гренландии, Фарерских и Азорских островов.



Как отмечает портал, анализы на COVID-19 должны быть предоставлены в бумажном или электронном виде на испанском или английском языке. Без теста путешественника не пустят в самолет. В аэропорту по прибытии у туриста повторно измерят температуру и проведут базовый медицинский осмотр.



На Канарских островах требование об отрицательных тестах начнет действовать с 14 ноября.