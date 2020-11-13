Штраф составляет 100 тыс. южнокорейских вон (около $90). Исключения сделано для детей младше 14 лет, а также для тех, кто не может носить маски по медицинским показаниям.

Ношение масок обязательно в таких местах, как, например, торговые центры, парки аттракционов, салоны красоты, ночные клубы. Владельцам заведений, в которых будут выявлены нарушители, будет грозить штраф до 3 млн вон ($2700).

За последние сутки в Южной Корее зафиксировали почти 200 новых случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем для страны за более чем два месяца.

В общей сложности за время пандемии в Южной Корее выявили 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 500 человек скончались.