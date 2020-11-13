Женщина осуждена по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и приговорена к четырем годам лишения свободы условно, также ее обязали возместить ущерб.

По данным пресс-службы, осенью 2019 года хозяйка сети турбюро сообщила в полицию о хищении денег клиентов одной из сотрудниц.

"Фигурантка, принимая от клиентов деньги, вносила в компьютерную программу заведомо недостоверные сведения. При полной оплате тура она указывала, будто граждане перечислили лишь часть необходимых средств. Разницу между суммами она похищала. С июля по октябрь 2019 года сотрудница турфирмы совершила 20 присвоений на общую сумму более 1 млн рублей", — говорится в релизе.

После подтверждения фактов хищения менеджер была уволена, обязательства перед клиентами турфирма выполнила.