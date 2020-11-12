Рейс ZF-535 выполнила авиакомпания AZUR air, самолет 9 ноября отправился из Москвы на курорт Кайо-Коко.

"Всем туристам по прилету в аэропорт Кубы сделали бесплатные тесты на коронавирус. На рейсе было выявлено 14 человек с положительным результатом по данным первого анализа. Будет также проведен повторный анализ для исключения ошибки", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора ANEX Tour, который выступил заказчиком рейса.

Там уточнили, что пациенты с бессимптомным течение заболевания размещаются для лечения и наблюдения в Moron Hotel Hospital. Те, кто контактировал с больными, размещены в отеле Pullman Cayo Coco на изоляции, спустя 5 дней им проведут контрольный ПЦР-тест.

"Пациенты с осложнениями, требующими стационарного лечения, будут направлены в больницу Hospital General Provincial Roberto Rodríguez Fernández. Таких среди туристов ANEX Tour нет", — добавили в пресс-службе.

В компании отметили, что во избежание сложностей туристам следует самостоятельно позаботиться о страховке от невыезда, а также пройти тестирование на ковид перед поездкой. При наличии страхового полиса в случае положительного результата такого теста деньги за тур путешественникам будут возвращены в полном объеме.

При наличии страхового полиса в случае положительного результата такого теста деньги за тур путешественникам будут возвращены в полном объеме.

Первый после возобновления авиасообщения рейс на Кубу прилетел из Москвы 4 ноября, на борту авиакомпании Nordwind находилось 429 туристов Pegas Touristik. У 11 россиян обнаружили коронавирус, еще 8 человек попали в обсерватор.

После этого случая посольство Кубы попросило российских туристов проверять здоровье перед вылетом в страну.