"В связи с распоряжением мэра Москвы и новыми ограничениями с 13 ноября мы временно закрываем павильоны Московского зоопарка. Эта мера действительно необходима для вашей безопасности. Риски распространения коронавируса сведутся к минимуму, что позволит нам оставить зоопарк открытым для посетителей", — сообщает пресс-служба в четверг.

В связи с этим цена билета снижена до 600 рублей для взрослых, для детей билеты по-прежнему бесплатны.

По-прежнему в зоопарке можно увидеть всех больших кошек, росомаху, жирафа, викуний, альпак, гуанако, капибар, гривистых волков, кустарниковых собачек, уток, павлинов.

О жизни питомцев в павильонах можно узнать на страницах зоопарка в соцсетях.

"Вы увидите, как подрастают наши малыши: альпака, обезьянки, кафрские воронята и многие другие. Продолжатся прямые эфиры с кормлений и тренингов, круглосуточные онлайн-трансляции из павильонов Фауна Китая и Дом обезьян. Они доступны на сайте зоопарка. В онлайн-режиме будет работать Открытый лекторий. Детские кружки также продолжат занятия в дистанционном формате", — говорится в сообщении.