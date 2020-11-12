В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 1 января 2021 года в России универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан.

Электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте министерства иностранных дел или с помощью мобильного приложения. Получить ее можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления.

Срок оформления не превысит четырех дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИДа.

При пересечении границы с Россией иностранному гражданину понадобится предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Ранее Мишустин также утвердил список стран, граждане которых смогут оформить электронные визы в РФ. В него вошли 52 государства — это те же страны, граждане которых могли посещать Санкт-Петербург и Калининградскую область по электронным визам.

В 2019 году иностранные туристы совершили в Россию 5 млн турпоездок, на 20,5 больше, чем годом ранее. По данным Ростуризма, потери от закрытия границ из-за пандемии коронавируса в 2020 году составили около 500 млрд рублей. Чаще всего туристы приезжали из Китая, Германии и Южной Кореи.

Ранее представители турбизнеса отметили, что отрасль очень рассчитывает на электронные визы, которые начнут действовать в 2021 году. По их словам, в условиях нормальной ситуации поток бы вырос на 40-60%, но из-за пандемии такого скачка не будет.

Эксперты добавили, что въездной туризм в России начнет восстанавливаться не раньше второй половины следующего года. А влияние электронных виз Россия ощутит не раньше 2022 года — в первую очередь из-за страха путешествовать.