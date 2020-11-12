"Если говорить по этому году и по конкретной стратегии, то летом мы отлетали достаточно интенсивно, в сентябре даже превзошли показатели прошлого года, в октябре был незначительный отскок. А вот дальше у нас стратегия глобального сжатия: минимум рейсов и экономия денежных средств для летнего сезона", — сказал Померанцев на онлайн-форуме "Крылья будущего-2020".

"Мы хотим как раз быть тем ростком, который на будущий сезон прорастет на этом выезженном поле и попытается что-то сделать. Плюс где-то с мая-июня мы предполагаем развиваться очень агрессивно. То есть те, кто выживут, будут делить этот рынок, и мы планируем в этом участвовать", — заявил Померанцев.

Он при этом добавил, что бизнес-модель Smartavia в связи с COVID-кризисом авиаперевозок уже претерпела изменения в сторону лоукоста.

"Мы, безусловно, режем все расходы. Самолеты у нас в принципе были подготовлены для такой ситуации: мы летаем full эконом, и нам легко было перестроиться на такую модель бизнеса. Естественно, мы отказались и от питания, и от каких-то других вещей на борту: карамель, пледы, все было безжалостно вычеркнуто — просто голый лоукост. Кроме того, мы ввели багажные и невозвратные тарифы", — сказал Померанцев, добавив, что стратегически Smartavia хотела бы стать "Победой" "с человеческим лицом".

"Мы можем констатировать, что в ближайшие три-четыре года, наверное, это (лоукост — ИФ) единственная модель выживания, потому что население России беднеет уже 8 лет подряд, и нынешний кризис усугубляет эту ситуацию. Никаких позитивных тенденций пока нет, поэтому только такая модель для нас актуальна", — сказал замгендиректора компании.

В прошлом году Smartavia перевезла более 2 млн пассажиров (+71% г/г) и заняла 13-ю строчку в статистике крупнейших авиакомпаний РФ. Самолетный парк состоит из 13 Boeing-737. Контролирует компанию холдинг Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова.