"Это путь, который мы для себя видим как перспективу развития и в принципе активно рассматриваем эту модель бизнеса", — сказал Белоконь на онлайн-форуме "Крылья будущего-2020".

"Какие-то шаги на пути к "полулоукостовой" модели мы делали: внедряли безбагажные тарифы, отказывались от питания на борту. Все эти меры направлены на сокращение костов (расходов — ИФ)", — добавил он.

Пока единственным низкобюджетным авиаперевозчиков в РФ является "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Utair входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Базируется в московском "Внуково", Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени.