"Выездной поток у нас пока превышает въездной. Ключевая задача – выровнять эти показатели как минимум, а лучше поменять в пользу того, чтобы въезжало туристов гораздо больше, чем выезжало", — сказала она на онлайн-конференции "Крылья будущего-2020" в четверг.

Рыбакова отметила, что в достижении цели поможет введение электронных виз в 2021 году. Ранее эксперимент прошел успешно в Петербурге и Калининградской области.

"Но нужно считать не в туристах, а в экспорте услуг. Если в 2017 году он был $9 млрд, то к 2035 году мы хотим видеть около $30 млрд – то есть, цифра должна увеличиться в три раза", — подчеркнула она.

По словам Рыбаковой, есть и такие показатели, как инвестиции в сферу туризма и количество внутренних поездок на человека. "Если сейчас мы оцениваем результат по инвестициям в 100%, то к 2035 году должно быть 300%, при этом количество внутренних поездок должно вырасти в 2,5 раза. Валовая добавленная стоимость туротрасли должна вырасти в пять раз, тогда мы приблизимся к показателям туристически развитых стран", — заметила она.

Рыбакова напомнила, что указанные задачи входят в нацпроект по развитию туризма в 2021-2030 годах. По ее словам, уже завершается его предварительная разработка, нацпроект получил одобрение правительства и президента. За десять лет он должен значительно поменять ситуацию в туротрасли России.

"Мы также очень хотим развернуть туристов, которые выезжали за рубеж, на путешествия по России. В этом году такая возможность появилась, хотя ряду туристических направлений по-прежнему нужны масштабные инвестиции в инфраструктуру, чтобы быть привлекательными для туристов", — отметила она.

Рыбакова уточнила, что в нацпроекте заложены конкурсные процедуры для того, чтобы регионы могли получить финансирование на развитие туристической инфраструктуры.

"Среди основных мер господдержки в этой части — создание территориальных планов туристического развития инфраструктуры и субсидирование процентной ставки на строительство и реконструкцию гостиниц. Второй инструмент – субсидии регионам на формирование туристически привлекательных центров городов", — заключила она.

Национальный проект по развитию туризма в 2021-2030 годах будет реализован в рамках трех федеральных проектов. На его реализацию из бюджета будет выделено не менее 542 млрд рублей.

Согласно статистике Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Россию посетило 29,5 млн иностранных граждан, из них с целью туризма прибыло 5,06 млн человек. При этом россияне совершили более 48 млн зарубежных поездок, из них 18 млн – туристические.