"В соответствии с указом Министерства культуры с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года Пушкинский музей приостанавливает работу временных выставок. В этот период также не будут проходить экскурсии и просветительские мероприятия. Часть из них будет отменена, часть перенесена на период после 15 января или проведена в онлайн-формате", — сообщили в музее.

В ГМИИ уточнили, что музей осуществит возврат денег за ранее приобретенные билеты на отмененные мероприятия.

Для посетителей продолжит работать постоянная экспозиция Главного здания музея и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, но с сокращением количества продаваемых билетов.

В Пушкинском напомнили, что продажа билетов осуществляется онлайн, вход в музей производится строго по сеансам, сокращено количество посетителей, одновременно находящихся в пространстве музея, проводится бесконтактное измерение температуры, присутствие на территории музея возможно только в маске.

Ранее об отмене временных выставок и проведении экскурсий сообщила Третьяковская галерея.

Накануне Минкультуры РФ выпустило приказ о том, что федеральные музеи в Москве с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок и групповых экскурсий. Кроме того, музеи должны будут обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5-2 метра друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.

Во вторник было объявлено, что в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.