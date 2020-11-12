"Мы попробовали много вариантов планов, но все они не оправдали ожиданий из-за поведения некоторых людей. Сегодня мы знаем источники вспышек заражения. Мы говорим это, чтобы объяснить общественности, что это поведение создает проблему для всех и каждого. Основной источник распространения заражений — места развлечений молодежи", — сказал он, выступая в парламенте на дебатах о мерах безопасности, которые требуются, чтобы сдержать вирус.

При этом глава правительства настаивает на том, что частичное возобновление приема туристов в июле не повлияло на статистику заражений. По его словам, эти два явления не связаны между собой, поскольку те страны, которые впоследствии открылись для туристов, пережили вторую волну COVID-19 только осенью, а не летом.

Газета также пишет, что среди полицейских коронавирусом сейчас болеют 530 человек, и 60% случаев приходятся на северную часть страны, в том числе на Салоники, где действуют жесткие ограничения. Не исключается, что греческие власти могут в ближайшие дни закрыть в этом городе начальную школу, если разрыв между количеством госпитализированных людей и выписанных из больниц не сократится.

В Греции длительное время наблюдалось меньшее количество заражений COVID-19, чем в других странах Европы, однако с начала октября оно стало значительно увеличиваться. В начале ноября в стране объявили общенациональный карантин на три недели. В стране также продолжает действовать комендантский час с 00:00 до 05:00. Жители обязаны носить маски как в помещении, так и на открытом воздухе.

Всего в Греции, где проживает 11 млн человек, коронавирус выявили у 63,3 тыс. человек, скончались 909 человек.