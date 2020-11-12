"Несколько слов о подписанном постановлении. По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса. Весной малые и средние предприятия, а также индивидуальные предпринимателя из наиболее пострадавших отраслей на полгода получили отсрочку по налогам и страховым взносам. Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки, восстановится, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на 3 месяца — до конца года", — сказал Мишустин, открывая заседание правительства.

Он уточнил, что налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

В начале октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы от налогов до конца 2020 года и предоставить им другие льготы.