"Я хотела бы обратить внимание на два инструмента, которые заложены в нацпроекте. Мы обсуждаем вопросы социального туризма. Мы сконцентрируемся на детском туризме, детских перевозках, которые могут стать отличной системой поддержки в том числе и авиаперевозчиков на коротких расстояниях. Довольно-таки большие цифры у нас заложены. По планам, если все это будет подтверждено финансированием, мы планируем 300 тыс. детей в год перевозить. Это серьезная поддержка для всех игроков", — сказала она в ходе онлайн-конференции "Крылья будущего".

Рыбакова подчеркнула, что Ростуризм будет "встречаться и разговаривать и с РЖД, и с авиаперевозчиками о том, чтобы они подключались к этой программе".

Она добавила, что еще одним инструментом поддержки авиаотрасли может стать другой проект Ростуризма, предусматривающий создание и продвижение на рынок межрегиональных национальных брендовых маршрутов.

"В рамках таких маршрутов мы хотим связывать по несколько регионов и создавать стимулы для путешествий. Условно говоря, управлять туристскими потоками. То есть, выводить не только туристские направления, но и еще и связывать регионы межрегиональными маршрутами, что тоже может стать для игроков рынка инструментом поддержки. А для нас важно создание качественного комплексного турпродукта для иностранных туристов и жителей страны", — пояснила она.

Национальный проект по развитию туризма в 2021-2030 годах сейчас разрабатывается правительством. Его целевые показатели – трехкратный рост количества поездок граждан РФ по своей стране, увеличение количества рабочих мест в отрасли до почти 6 млн, увеличение вклада туротрасли в ВВП страны. Нацпроект будет реализован в рамках трех федеральных проектов, на его реализацию из бюджета будет выделено не менее 542 млрд рублей.