"Если говорить о Санкт Петербурге, мы надеемся, что это только первый шаг, и по мере либерализации законодательства мы сможем присутствовать и в других регионах. Россия — это прекрасный рынок, и нам хотелось бы, чтобы она с регуляторной точки зрения открывалась, и мы готовы всячески поддерживать такие инициативы и расширять наше присутствие на рынке", — сказал Варади на онлайн-форуме "Крылья России".

С января этого года в петербургском аэропорту "Пулково" заработал режим "открытого неба": иностранные авиакомпании получили право летать оттуда в страны, где сами они не зарегистрированы. Wizz Air стала первой компанией, заявившей о планах развивать полеты по седьмой "свободе" из Петербурга в страны Европы.

Мешают развиваться на российском рынке, по его Варади, различные административные барьеры, в том числе "визовые процедуры", защита аэропортовых слотов "для определенных игроков". "Если этот процесс как-то сдвинется, это будет огромная помощь для нашей отрасли, для стимулирования спроса", — отметил он.

Говоря о планах развития Wizz Air в Центральной Азии, Варади сообщил об интересе к рынкам Грузии и Армении.

"Мы внимательно следим за ситуацией в этих регионах и по мере либерализации этих рынков мы определенно будем обращать внимание и какие-то мощности направлять в эти страны", — сказал CEO Wizz Air.