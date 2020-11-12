"Мы видим, какие последние решения начали принимать в зарубежных странах, это полные локауты, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятия. Мы стараемся избежать этих решений. Будем надеяться, что обойдемся без такого рода решений и не допустим такого развития события, которое мы видим в европейских странах. Но ситуация тревожная", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Подчеркнул, что в Москве принимаются "своевременные решения по частичным закрытиям по частичным карантинным мероприятиям, по жестким требованиям к масочному режиму, развития больничной и госпитальной сетей".

По словам мэра, развитие ситуации с коронавирусом в европейских странах "со стороны смотрится вообще, как катастрофическая ситуация".

"Мы смотрим каждый день динамику распространения covid в основных европейских странах и столицах, но они давно уже побили все рекорды весеннего периода и по заболеваемости, и по смертности. И самое страшное, что рост не прекращается. Надо учиться на чужих примерах, а не на своих, чтобы не допустить развития таких событий", — добавил мэр.