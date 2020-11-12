"74% туристов, побывавших в Бурятии в 2020 году по новой чартерной программе, готовы рекомендовать такой отдых своим знакомым. По завершении каждого заезда мы проводили опросы туристов, задавали вопросы насколько им понравился отдых", — сказал Демура на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

Как сообщалось, летом по специальной программе, запущенной правительством республики совместно с Ростуризмом, в Бурятии побывали более 1,4 тыс. туристов. Чартерные авиарейсы для желающих посетить зимний Байкал туроператор TUI Россия планирует возобновить в феврале 2021 года. Загрузка чартеров, следующих из Москвы в Улан-Удэ, в среднем составила 91%.