"Знаю, что жители часто жалуются на работающие допоздна рестораны и бары. Обязательно будем реагировать на такие сигналы, особенно на курортных территориях. До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов", — написал Кондратьев в четверг на своей странице в телеграм по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Глава региона сообщил, что поручил своему заместителю по вопросам потребительской сферы, инвестиций, промышленной политики, а также курортной отрасли Александру Руппелю проконтролировать работу за соблюдением санитарных норм в гостиницах, отелях и местах отдыха.

"На прошлой неделе мы договорились усилить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и провести проверки предприятий потребсферы. Количество рейдов, по моим данным, увеличилось, но статистика говорит о том, что проверки проходят в основном в крупных городах. Обязательно усилим работу", — прокомментировал ситуацию Кондратьев.

Ранее сообщалось, что предприятиям общественного питания Краснодарского края запретили проведение новогодних банкетов, дискотек и праздников из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

По информации регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, проведение предновогодних корпоративных банкетов и банкетов непосредственно в новогоднюю ночь является нарушением норм, установленных постановлением губернатора Краснодарского края "О введении режима повышенной готовности" и постановлением главного государственного санитарного врача по краю.