"По информации авиакомпании "Аэрофлот", с 22.11 планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва – Ларнака — Москва. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика", — говорится в сообщении посольства в твиттере.

Согласно информации на сайте "Аэрофлота", билет в одну сторону с вылетом 22 ноября можно купить по цене от 14,5 тыс. рублей, багаж не включен.

Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран 23 июля, с 28 августа власти страны объявили об открытии своих границ для россиян, однако въезд разрешен только некоторым категориям граждан РФ.

Кипр делит страны на три категории – А, В и С в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для каждой из них существуют свои правила въезда на Кипр. Россия была включена в список стран группы С (с повышенным риском). Из категории С въезд на Кипр разрешен тем, кто постоянно проживает в стране, а также членам их семей, обладателям вида на жительство и дипломатам. По прилету граждане РФ должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или сдать его на месте за свой счет. Также они должны соблюдать двухнедельный карантин, за 48 часов до его окончания необходимо пройти тестирование повторно. Все пассажиры, независимо от категории, к которой относится их страна, обязаны подать заявку на CyprusFlightPass за 24 часа до вылета в республику.