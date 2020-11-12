ЮАР 1 октября открыла границу для туристов из стран с невысоким уровнем распространения коронавирусом. 11 ноября президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что строгие ограничения на международные поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса, снимаются для всех стран.

"Ограничения на международные поездки сняты. Однако сохраняются протоколы безопасности, которые необходимо соблюдать туристам, чтобы минимизировать риск заражения", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках протоколов безопасности все иностранные путешественники должны предоставить в аэропорту прилета справку о тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до вылета. В случае необходимости туристы должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, расходы на который им придется нести самим.

Из России до Йоханнесбурга сейчас можно добраться со стыковкой в Лондоне и Стамбуле, куда с 1 августа выполняются прямые рейсы России.

ЮАР закрыла свои границы 27 марта, страна была одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса в мире, за все время там в республике зафиксировано почти 653,5 тыс. случаев COVID-19, 15,7 тыс. человек скончались. Тем не менее, с мая число заболевших стремительно падает.

В год ЮАР посещает около 17 млн туристов.