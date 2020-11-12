"С 16 ноября количество рейсов из Москвы в Дубай и на Мальдивы может быть увеличено до 7 в неделю с каждой стороны, на Кубу – до 4 рейсов", — сообщает АТОР со ссылкой на свои источники.

Как отмечают в ассоциации, новые частоты для вылетов в Дубай, вероятно, получат "Аэрофлот" и Emirates. В этом случае снижение цен на авиабилеты в ОАЭ может достичь 20%. Сейчас оба перевозчика выполняют по два рейса в неделю, что в российском турбизнесе не раз называли недостаточным. На Мальдивы новые частоты также получит "Аэрофлот", а рейсы могут появиться с 22 ноября.

Ранее авиакомпания "Россия" получила разрешение Росавиации на выполнение чартеров в Дубай в ноябре. Также лоукостер "Победа" объявил о том, что с 28 ноября возобновит полеты из Москвы в Дубай. Тем не менее, частот под эти рейсы до сих пор выделено не было.

Согласно информации одного из телеграм-каналов, в ноябре Россия также может открыть для полетов новые направления. Это Сейшелы (Виктория), Эфиопия (Аддис-Абеба) и Казахстан (Алма-Ата). Такая информация содержится в НОТАМ – извещении, разосланном российскими властями авиакомпаниям.

Согласно телеграмме, на Сейшелы и в Алма-Ату будет разрешено выполнять по 2 рейса в неделю, в Эфиопию – 3 рейса. Там также подтверждается, что будет увеличена частота рейсов в Дубай, на Мальдивы и Кубу. Но отмечается, что изменения вступят в силу 11 ноября – а на данный момент этого так и не произошло.

Источник в авиаотрасли не подтвердил порталу "Интерфакс-Туризм" информацию о возможном открытии новых направлений.

"Мы очень ждем изменения квот по Мальдивам и ОАЭ, хорошо, если добавится и Куба. Это зависит от решения оперштаба и корректировок правительства. А их на данный момент нет, как и никакой официальной информации по этому поводу", — сказал источник.