Полеты будут выполняться три раза в неделю.

С 1 августа Pegasus запустила ежедневные рейсы в Москву из Стамбула, с 16 августа — из Аланьи. В сентябре перевозчик возобновил полеты в курортные города Бодрум и Даламан.

"После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией рейсами Pegasus Airlines воспользовались 52 тыс. пассажиров. Это на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года", — отмечает аэропорт.

В марте на фоне пандемии COVID-19 Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки. С августа российские власти начали восстанавливать авиасообщение, разрешив полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, позднее — в Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек, Нур-Султан, на Кубу, в Белград, Токио. Полеты пока возможны только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы.