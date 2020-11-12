"Объекты размещения в регионах в низкий сезон получили загрузку на уровне 80%, а спрос на региональный продукт вырос на 50%. В первую очередь, у туристов востребованы загородные отели, качественные базы отдыха и пансионаты, куда можно добраться на собственном автомобиле и работать удаленно. Значительно увеличился спрос на путевки в санатории Урала и Сибири, а лидером оздоровительного туризма стал бальнеологический курорт Белокуриха в Алтайском крае", — рассказала коммерческий директор компании Оксана Булах.

Второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. Россияне могут получить до 20% возврата средств на карту "Мир" при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц, участвующих в программе. Акция продлится до 5 декабря.

"В целом рост продаж туров по России с начала акции составил около 70%, в ней принимают участие более 2 тыс. туристических агентств, средний чек поездки составляет 37 тыс. руб., средняя продолжительность – 7 дней / 6 ночей. 45% всех продаж приходится на ноябрь, но 21% туристов уже приобрели туры с 20% скидкой на Новый год", — добавила топ-менеджер АЛЕАН.

По данным туроператора, в топ 5 самых востребованных направлений вошли курорты Краснодарского края – доля продаж составила 44% (80% всех продаж приходится на Сочи, 10% на Геленджик, 9% на Анапу, 1% на Туапсе), на втором месте – Кавказские Минеральные воды (21%), на третьем – Крым (10%).

Также в первой пятерке на четвертом месте – отдых в региональных отелях и санаториях Урала и Сибири, а на пятом – Подмосковье и близлежащие регионы (Ивановская, Тверская, Рязанская, Ярославская, Тульская, Калужская области), на которые приходится 6% спроса.

За первые недели второго этапа распродажи объем продаж туров с кешбэком превысил миллиард рублей. В первой акции, которая прошла с 21 по 28 августа, приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,5 млрд рублей.

Программу кешбэка реализует Ростуризм, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. Цель акции – поддержка спроса на услуги отелей, санаториев, перевозчиков и других участников туристической отрасли, которая вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.