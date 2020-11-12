Директор заповедника Ольга Антошкина уточнила "Интерфаксу", что с регистрацией положения утверждаются различные разрешения и запреты на территории "Васюганского".

"Например, утверждается запрет на нахождение на территории заповедника без разрешения. Согласно административному кодексу, штраф за данное нарушение для населения может достигать 4 тыс. рублей", — сказала Антошкина.

Согласно тексту положения, в заповеднике запрещается охота, рыбалка, заготовка дикоросов и древесины, разведка и разработка полезных ископаемых, выпас скота, размещение ульев и пасек, строительство, взрывные работы, складирование опасных веществ, создание скотомогильников, движение транспорта, пролет на самолетах и вертолетах ниже 2 км, преодоление звукового барьера над заповедником. Также на охраняемой территории нельзя находиться с оружием и беспокоить животных.

Вместе с тем, на территории "Васюганского" разрешается экологический мониторинг, научно-исследовательская деятельность, познавательный туризм, эколого-просветительская работа, сбор дикоросов и рыбалка сотрудниками заповедника для собственного употребления, организация экологических троп и маршрутов; в случае необходимости — выделение участков, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы.

Васюганский заповедник фактически существует с 2017 года. В 2019 году было принято решение о создании его администрации в Томске. Общая площадь заповедника составляет 614,8 тыс. га. Из них 362,5 тыс. га приходится на Томскую, остальная территория — на Новосибирскую область.

Васюганское болото — крупнейшая и старейшая болотная система планеты, занимающая более 5,5 млн га, которая снижает концентрацию углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере. Это стратегическое хранилище пресной воды объемом 400 куб. км и большой природный фильтр, поглощающий загрязнители атмосферы, в том числе токсичные.

Система имеет сложную ландшафтную структуру в ненарушенном состоянии. На территории болот обитают многие редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ, и охраняемых международными договорами. С 2007 году Васюганское болото включено в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.